Сотни гипсовых слепков вагин рассыпались по дороге после аварии с грузовиком

В Иркутске произошла авария, в результате которой из грузовика вывалились необычные предметы. Оказалось, что машина перевозила слепки женских половых органов, но потеряла часть из них во время ДТП.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен инцидент. Его опубликовали в группе «ДТП 38RUS Иркутск». По данным источника, авария произошла на улице 3-е Июля. На кадрах видно, как после ДТП у грузовика открылся задний борт и оттуда вывалились изделия из гипса. Они рассыпались на дорогу, а часть из них оказалась у капота легкового автомобиля, который стоял сзади грузовика.

СМИ пишут, что водители не стали обращаться в ГИБДД. Как пишет издание «Подъем», ссылаясь на региональный главк МВД, сотрудников никто не вызывал. Скорее всего, все обошлось без травм и претензий, был только материальный ущерб.

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