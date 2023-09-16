Собака укусила четырехлетнего ребенка за половой орган и раздробила бедренную кость

В Казахстане в Бурлинском районе произошел случай нападения собаки породы сенбернар на маленького мальчика. Инцидент закончился больницей и сложной операцией.

Как сообщается на портале «Мой город», ребенок вышел во двор погулять и поиграть возле дома. Внезапно домашняя собака напала на мальчика и повалила на землю. Она начала наносить серьезные повреждения в области паха, чуть не откусив половой орган.

Маленького мальчика госпитализировали. Врачи выявили рваную рану полового органа и травму бедра. Мальчику была срочно проведена сложная операция, и в настоящее время он находится в средней степени тяжести.

Отмечается, что владелец собаки был найден. Ему грозит штраф в крупном размере, а собаке усыпление.

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