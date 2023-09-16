СЛУЧИЛОСЬ
23:00, 16 сентября 2023
1 мин.

Собака укусила четырехлетнего ребенка за половой орган и раздробила бедренную кость

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

В Казахстане в Бурлинском районе произошел случай нападения собаки породы сенбернар на маленького мальчика. Инцидент закончился больницей и сложной операцией.

Как сообщается на портале «Мой город», ребенок вышел во двор погулять и поиграть возле дома. Внезапно домашняя собака напала на мальчика и повалила на землю. Она начала наносить серьезные повреждения в области паха, чуть не откусив половой орган.

Маленького мальчика госпитализировали. Врачи выявили рваную рану полового органа и травму бедра. Мальчику была срочно проведена сложная операция, и в настоящее время он находится в средней степени тяжести.

Отмечается, что владелец собаки был найден. Ему грозит штраф в крупном размере, а собаке усыпление.

Ранее мы писали, что мужчина обжег матери четверых детей лицо и сбежал.

Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#Врач
,
#дети
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.