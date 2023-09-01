Снимал и продавал: у школьного педагога нашли коллекцию порно с учениками

В Таиланде у педагога средней школы нашли целую коллекцию порно с учениками. 57-летний мужчина выбирал для своих видео несовершеннолетних мальчиков.

Все произошло в провинции Чиангмай. Педагог проработал в учебном заведении 20 лет, и никто не догадывался о его преступном увлечении. О видео эротического содержания с участием школьников стало известно после уроков, когда в доме мужчины прошел обыск. Правоохранители нашли диск с видеозаписями и множество фотографий, на которых были дети в обнаженном виде.

Педагог рассказал полицейским, что ученики снимались у него добровольно, а ролики были лишь для личного пользования. Но сотрудникам, занимающимся преступлениями в интернете, удалось выяснить, что эти же материалы были опубликованы с целью заработка денег.

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