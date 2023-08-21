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20:00, 21 августа 2023
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Смертельная вспышка: три человека умерли, употребив молочные коктейли

Смертельная вспышка: три человека умерли, употребив молочные коктейли

© freepik

В США три человека умерли, употребив молочные коктейли в ресторане. Еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным СМИ, причиной произошедшего стало заражение напитков палочковидными бактериями — листериями.

Как показало расследование, смертельная вспышка связана с автоматами для приготовления мороженого, которые не были должным образом очищены.

Бактериальная инфекция имеет неприятные симптомы. Среди них лихорадка, боль в мышцах, спутанность сознания и судороги. Известно, что в США ежегодно умирают более двухсот человек от этой болезни. Обычно она поражает пожилых людей, беременных женщин и младенцев.

Источник фото:freepik
Источник:mk.ru
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