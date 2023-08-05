Случился отек мозга: женщина выпила два литра воды за 20 минут и умерла

В Индии 35-летняя мать двоих детей выпила дневную норму воды за 20 минут и потеряла сознание, а потом скончалась. У нее была сильная жажда, поэтому женщина сразу выпила два литра жидкости.

Происшествие случилось на отдыхе. В жаркий день семья отправилась к озеру.

Женщина почувствовала себя плохо: стала жаловаться на головную боль и усталость, очень хотела пить. Тогда она взяла четыре пластиковых бутылки воды по 0,5 литра и осушила их за 20 минут.

Вечером она потеряла сознание, женщине вызвали врачей. В больнице диагностировали отек мозга. Потом выяснилось, что у пациентки водное отравление.

Медикам не удалось ее спасти – отек мозга оказался обширным. Женщина скончалась, это стало шоком для семьи.