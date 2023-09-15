Сломали ногу: в роддоме Новосибирска едва не погиб новорожденный

Жительница Новосибирска пожаловалась на сотрудниц роддома, которые искалечили ее ребенка, об этом сообщает kp.ru. Девушка заявляет, что врачи во время родов действовали непрофессионально.

По ее словам, никаких осложнений у нее не было. Медики, по рассказам жительницы Новосибирска, хамили ей и кричали во время родов.

«А потом врач вместе с медсестрами стала давить мне на живот и вытаскивать ребенка руками. И в какой-то момент с психу так дернула, что я услышала, как мой ребенок упал на железный поднос, который стоял внизу», — рассказала она.

В итоге у ребенка обнаружили перелом тазобедренной кости и паралич Дюшена-Эрба — из-за него малыш не может шевелить рукой. Женщина винит в случившемся врачей и намерена судиться с больницей. В самом роддоме ситуацию никак не комментируют.

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