СЛУЧИЛОСЬ
05:00, 18 сентября 2023
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Скорость до 80 километров в час: восемь человек пострадали из-за аварии на аттракционе

Скорость до 80 километров в час: восемь человек пострадали из-за аварии на аттракционе

© Stable Diffusion

Поездка на американских горках в немецком Мюнхене едва не закончилась трагедией. Две вагонетки с людьми столкнулись на огромной скорости, передает Bild.

Инцидент произошел во время фестиваля Октоберфест. На аттракционе «Хелленблиц» столкнулись две вагонетки, которые могут развивать скорость до 80 километров в час. В результате случившегося пострадали восемь человек. Все они получили легкие травмы. Что стало причиной поломки аттракциона, пока неизвестно.

Ранее в России подростки обстреляли трамвай, в котором находились люди. Нападение на общественный транспорт произошло в Екатеринбурге. После стрельбы несовершеннолетние сбежали.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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