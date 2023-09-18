Скорость до 80 километров в час: восемь человек пострадали из-за аварии на аттракционе

Поездка на американских горках в немецком Мюнхене едва не закончилась трагедией. Две вагонетки с людьми столкнулись на огромной скорости, передает Bild.

Инцидент произошел во время фестиваля Октоберфест. На аттракционе «Хелленблиц» столкнулись две вагонетки, которые могут развивать скорость до 80 километров в час. В результате случившегося пострадали восемь человек. Все они получили легкие травмы. Что стало причиной поломки аттракциона, пока неизвестно.

Ранее в России подростки обстреляли трамвай, в котором находились люди. Нападение на общественный транспорт произошло в Екатеринбурге. После стрельбы несовершеннолетние сбежали.