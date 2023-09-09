Шутка с брошенным в лицо невесты тортом обернулась разводом через сутки

Молодожены развелись всего через сутки после свадебной церемонии. Дело в том, что в лицо девушки прилетел торт.

Невеста просила своего жениха не пачкать ее десертом, рассказывав о неприятном опыте, когда ее день рождения мать испортила подобным образом. Однако мужчина проигнорировал ее просьбу. В день свадьбы он бросил кусок торта в лицо возлюбленной.

Неудачная шутка обернулась испорченным праздником, а именно испорченным платьем, макияжем и тортом стоимостью 500 долларов. Возмущенная невеста немедленно покинула свадебное торжество. На следующее утро она сообщила своему супругу, что приняла решение о разводе.

Оказалось, что девушка возмущена не только «шуткой», но и тем, что не хочет быть с мужчиной, не умеющим просить прощение.

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