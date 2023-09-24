Шестимесячного мальчика едва не съели заживо крысы во время сна

Шестимесячный мальчик едва был не съеден заживо крысами. Это произошло в одном из домов в США, пока ребенок спал в своей кровати.

New York Post сообщает, что крысы укусили ребенка примерно 50 раз. Родители малыша были арестованы в связи с этим инцидентом. Также под арест попала его тетя.

Ребенок потерял большое количество крови и был доставлен к врачам, где получил необходимую помощь. Сотрудники полиции отметили, что дом, в котором проживала семья, был заполнен мусором и другими отходами.

Отец малыша во время следствия заявил, что они обрабатывали дом средствами против грызунов. Однако позже стало понятно, что это не первый случай нападения крыс. Ранее их старшие дети жаловались в школе на то, что их кусали эти животные.

Ранее мы писали, что спасатели нашли под землей маленького мальчика.