Сбежавшая с рынка корова забодала пенсионера до смерти

В Великобритании корова сбежала от хозяйки и забодала 75-летнего мужчину. Об этом сообщает Metro.

Все произошло в ноябре 2022-го. Пенсионер хотел перейти дорогу в городе Уитленд, однако на него неожиданно напало агрессивное животное. После встречи с коровой у мужчины обнаружили многочисленные переломы ребер. На протяжении шести дней медики делали все возможное, что спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

8 ноября местные власти представили результаты расследования и заслушали показания свидетелей. Стало известно, что хозяйка потеряла корову на местном рынке. Как только животное оказалось в городе, оно стало нервничать и бросилось бежать.

«Она просто вышибла заднюю дверь, пробила ее и вылетела наружу. Она выбежала прямо на дорогу. Мы пытались остановить ее, нас было трое или четверо», – передает один из пастухов.

Инсайдер отметил, что за 36 лет работы ни разу не видел настолько агрессивных коров.

После этой трагической истории администрация города обязала владелицу рынка установить дополнительную защитную решетку.

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