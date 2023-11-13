Сантехник вытащил из трубы жилого дома гигантскую саламандру

В Китае сантехник обнаружил огромную саламандру в водопроводной трубе жилого дома. Об этом сообщает The Thaiger.

Мужчину вызвали для устранения неполадок в работе водопроводной трубы. Однако сантехника ожидал один неприятный сюрприз. В трубе он повстречал живую черную саламандру длиной 40 сантиметров. Сам китаец утверждает, что раньше ни с чем подобным не сталкивался.

Ему пришлось извлечь трехкилограммовую саламандру из трубы. Мужчина внимательно ее рассмотрел и посчитал, что животное принадлежит к искусственно выведенному виду. По предположению сантехника, саламандра сбежала с фермы по разведению.

После всей этой ситуации мужчина подружился с клиентом. Житель дома даже принял решение оставить животное у себя и пообещал, что будет заботиться о новом питомце.

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