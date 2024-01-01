Самолет европейской авиакомпании экстренно посадили из-за общего недомогания на борту

Рейс Малага-Стокгольм пришлось экстренно посадить в Копенгагене из-за недомогания людей на борту. У пассажиров и экипажа неожиданно возникла тошнота. Об этом сообщает Aftonbladet.

Причина плохого самочувствия присутствовавших на рейсе пока неизвестна. Как передают в пресс-службе европейской авиакомпании, борт принял решение приземлиться в Копенгагене, чтобы не рисковать здоровьем людей. В самолете находилось 140 человек.

В ближайшее время будет проведена проверка воздушного судна. Технические специалисты теперь должны выяснить, была ли объективная причина недомогания пассажиров и экипажа или произошло совпадение.

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