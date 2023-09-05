Рядом с телом нашли учебник по химии: одиннадцатиклассник из Мытищ погиб, проводя опыты в лесу

В Мытищах нашли тело 17-летнего юноши, который пропал 30 августа. Старшеклассник ушел в лес проводить опыты – он всерьез увлекался химией.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Тело юноши нашли 2 сентября в Хлебниковском лесопарке. Оно сильно обгорело – как выяснилось, подросток получил термические ожоги, вскрывая газовый баллон. Рядом нашли учебник по химии, телефон, химические препараты. По данным экспертов, смерть наступила мгновенно – при этом парень скончался еще три дня назад.

Издание узнало, что умерший увлекался химией – изучал предмет сам, по учебникам, каких-либо секций не посещал. Собирался поступать в университет по этому профилю. Известно, что школьник рос в многодетной семье – у него есть трое братьев.