Россиянке пришлось отбивать дочь на детской площадке от агрессивных подростков, об сообщает Telegram-канал NERULIFE.

На кадрах, которые опубликовали в Сети видно, как женщина на детской площадке отбивается от двух подростков. Журналисты уточняют, что перепалка произошла в городе Нерюнгри, республики Саха.

Как рассказали местные жители, женщина была вынуждена держать одного из хулиганов, потому что тот обидел ее дочь. При этом кадры сопровождались нецензурной бранью со стороны школьников.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха сообщили, что начали проверку по факту инцидента. Чем закончился скандал, неизвестно.

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