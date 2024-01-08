Россиянка заказала похищение мужа, чтобы побороть его наркозависимость
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Жительница Челябинска заказала похищение мужа, чтобы он справился с наркозависимостью. Об этом сообщает 74.ru.
Все произошло 5 января. Трое мужчин принудительно забрали гражданина, затолкали его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Стражи правопорядка установили личности всех участников инцидента и нашли их. Как оказалось, супруга пропавшего мужчины подстроила все это, чтобы помочь ему справиться с зависимостью от запрещенных веществ.
По данным источника, женщина хотела отправить мужа в клинику, однако он отказался ехать туда добровольно. Даже после похищения россиянин заявил, что не намерен ложиться в медучреждение.
Отмечается, что все стороны не имеют претензий друг к другу.
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