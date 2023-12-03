Россиянка отправила «потомственной ведьме» шесть кг золота в надежде снять порчу

Женщина из Омска отправила почтой шесть килограммов золота гражданке из Подмосковья, которая пообещала снять с нее порчу. Онлайн-ведунья связалась с сибирячкой в социальных сетях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Потомственная ведьма» передала женщине, что на ту навели порчу, и предложила избавиться от недуга. Она потребовала от сибирячки все золотые украшения, убедив ее, что золото является негативным металлом. Обеспокоенная женщина собрала шесть килограммов золота на 2,1 миллиона рублей.

Жительница Омска отправила украшения по почте в город Щелково, после чего «ведьма» сказала, что карма очищена и никакие обряды больше не нужны. Тогда сибирячка осознала, что стала жертвой обмана, и настоятельно попросила вернуть свое золото.

В ответ на это онлайн-ведунья заявила, что вернет украшения, только если ей заплатят 430 тысяч рублей. Женщина согласилась на эти условия, однако получила лишь один килограмм золота. По трек-номеру она узнала, что отправление было из Мытищ, и обратилась за помощью к стражам правопорядка.

Полицейские не увидели в случившемся состава преступления и отказали сибирячке в возбуждении уголовного дела.

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