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17:00, 12 сентября 2023
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Россиянина массово избили родственники за побег из больницы и вернули его обратно

Россиянина массово избили родственники за побег из больницы и вернули его обратно

© Stable Diffusion

В Челябинске мужчина решил самостоятельно выписаться из больницы, не дожидаясь разрешения медиков, но был насильно возвращен. Узнавшие о побеге родственники избили его и передали вновь врачам.

Из-за чего в первый раз был госпитализирован россиянин - неизвестно, но получать лечение он совершенно не желал. Так как от персонала учреждения он не мог получить документы для возвращения домой, он решил сбежать. Правда, ничего в итоге не получилось, так как мужчина нарвался на агрессивно настроенную компанию.

Очевидцы зафиксировали на видео, как пациента больницы избили сразу несколько человек, а затем затолкали его в автомобиль. Когда запись попала к правоохранителям, удалось установить, что на больного напали не посторонние, а члены семьи. Им не понравилось, что их родственник совершил побег, поэтому прибегли к радикальным мерам.

Ранее в Москве обнаружили труп с отрубленной головой.

Источник: «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте»

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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