Родители школьников подрались с охранниками на праздничной линейке

1 сентября в одной из школ Екатеринбурга родителей не пустили к детям. Ученики прошли в здание, а их семьи остались за турникетами. После торжественной линейки взрослые стали искать своих детей.

День знаний прошел явно не так, как планировалось. У здания школы началась «настоящая мясорубка», а первоклассников едва не задавили в толпе. Кроме того, как передает мама одного из учеников, родители даже устроили потасовку с охранниками.

Многие родственники ждали, что их впустят на праздничную линейку в актовый зал, только вот проход туда был закрыт. Из-за этого люди 40 минут просто стояли на улице под дождем.

«Чтобы отдать ребенка встречающему учителю, нужно всех распихать, зайти и несколько раз потерять ребенка», – возмущается мама школьника.

По информации от источника, администрация учебного заведения не развела потоки двух линеек. Линейка и классные часы для первоклассников проходили с 10:00, в 11:30 они начали выходить, а в это же время второй поток детей, которым к 12:00, начал приходить в школу. При этом ребят запускали и выпускали в один вход.

«Родители первоклассников стояли возле входа, ждали детей. Была лютая давка, толкучка, настоящий коллапс. У меня ребенок очень испугался, расстроился до слез. Когда мы с дочкой кое-как пробрались к турникету, я пыталась ей помочь распаковать букет, охранники начали меня хватать и выталкивать, чем еще больше перепугали дочь. Первое сентября испорчено», – пожаловалась еще одна мама.

В самой школе сказали, что директор сопровождает первоклассников на первом этаже, поэтому не может ответить на вопросы журналистов, а секретарь не обладает информацией, как был организован праздник и почему не пускали родителей.

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