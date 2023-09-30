Родители оставили двери гаража открытыми и едва не лишились ребенка из-за ядовитой змеи

Супружеская пара в Соединенных Штатах нашла в коляске у своего ребенка агрессивную змею. Рептилия, увидев главу семейства, попыталась атаковать его, но была обезврежена с помощью лопаты, передает New York Post.

По словам матери малыша, ее супруг оставил двери гаража, где стояла коляска с ребенком, открытыми. Этим воспользовалась медноголовая змея. Ядовитая рептилия забралась в детскую люльку, однако не успела ничего сделать — ее вовремя заметил мужчина. Глава семейства схватил лопату и несколькими ударами избавился от опасности.

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