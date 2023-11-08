Родители использовали 12-летнего сына для кражи в магазине

Родители 12-летнего ребенка в Англии использовали сына для кражи. Владелец магазина вычислил их по камерам, но не стал обращаться в полицию.

Стало известно, что кража произошла в сувенирном магазине. Взрослые отвлекали сотрудника разговорами, а сын складывал сувениры в карманы.

Продавец заметил пропажу предметов спустя несколько часов. По камерам он легко вычислил воришку. Однако руководитель не стал обращаться в полицию, так как это отнимает много времени, а виновных нередко отпускают без последствий для них.

Единственное, на что он надеется, - это то, что взрослые узнают себя и раскаются, пишет Daily Mail.

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