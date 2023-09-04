Решил взять оплату натурой: таксист не выпускал пассажирку из машины два часа

В Санкт-Петербурге девушка рассказала о таксисте, который хотел взять с нее оплату за проезд натурой. Пассажирка уснула во время дороги на заднем сиденье, а проснувшись, очутилась на переднем, рядом с водителем.

Инцидент произошел в Невском районе. Ранним утром 18-летняя жительница обратилась в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Она рассказала, что ей требуется помощь после близости, которой добивался водитель такси. Пострадавшая также проинформировала полицейских о попытке изнасилования.

Девушка рассказала, что заказала авто около полуночи, на вызов приехал мужчина. Пассажирка решила сесть на заднее сиденье, но во время пути уснула. Когда она проснулась, то оказалась уже на переднем сиденье. Кроме того, водитель заблокировал двери и не давал ей выйти на протяжении двух часов. Испуганной жительнице удалось вырваться.

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