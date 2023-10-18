Рейс в Нидерландах задержали на несколько часов из-за комара на борту

В Нидерландах рейс задержали на пять часов из-за комара. Об этом сообщает Mirror.

Самолет авиакомпании EasyJet, который должен был отправиться из Амстердама в Манчестер, уже находился на взлетно-посадочной полосе. Однако неожиданно пилота укусил комар.

Как передает пассажирка рейса, к людям вышел сам пилот.

«Он сказал нам, что его укусил комар, и он хочет, чтобы весь самолет продезинфицировали, чтобы подобный инцидент не повторился в небе», – поделилась она.

После этого всех пассажиров предупредили, что вылет задерживается по техническим причинам. Клиентам авиакомпании выдали в качестве компенсации ваучер на питание на сумму 4 доллара.

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