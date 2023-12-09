Разрушают все на своем пути: сбежавшее с фермы стадо коров захватило город

Жители города в штате Пенсильвания пожаловались на сбежавших с фермы коров. Люди утверждают, что животные их терроризируют, а именно портят сады и разрушают рождественские украшения. Об этом сообщает UPI.

Так, коровы уже несколько месяцев разгуливают по району Брухейвен в городе Марс и заходят во дворы вместе с быками.

«У моего соседа через дорогу бык улегся спать прямо возле его машин на подъездной дорожке. Они забираются на задние дворы. И еще гадят повсюду», – передает один из горожан.

Местные жители узнали, что животные проникают на территорию района с фермы, которая находится неподалеку.

По словам владельца фермы, заборы на его предприятии были повреждены срубленными деревьями. Мужчина заверил возмущенных граждан, что в ближайшее время заделает все дыры.

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