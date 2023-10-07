«Размером с кошку»: город атаковали гигантские крысы

Один из городов Великобритании атаковали крысы размером с кошку. Местные жители начали беспокоиться из-за того, что грызуны переносят инфекции и ставят под угрозу эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщает Daily Star.

Гигантские крысы заполонили почти все мусорные баки. Они доедают продукты питания, которые люди оставили на помойках.

Местный житель рассказал журналистам, что животные теперь забираются даже в дома.

«Одна из главных проблем заключается в том, что в главном продуктовом магазине города стоят мусорные баки, которые всегда открыты настежь», – уверен британец.

Мужчина даже нанял специалиста по борьбе с вредителями. Эксперт обнаружил в его шкафу крысу «размером с кошку».

«Только в этом году мы потратили £1500 на то, чтобы избавиться от крыс. Мы не получаем никакой помощи от властей», – сетует он.

Как передают в администрации города, они не ответственны за частные владения людей, а на улицах уже была проведена «разовая очистка», которая должна была избавить от грызунов.

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