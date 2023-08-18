Расчленил по кусочкам и спрятал во дворе: подробности жестокого убийства 29-летнего парня

В Адыгее возобновили расследование смерти 29-летнего местного жителя. Его жестоким образом убили в 1999 году, однако найти преступника так и не удалось. Теперь же, наконец, появились новые зацепки.

24 года назад во дворе одного из домов в городе Майкоп произошло нападение на молодого человека. Предположительно, его собирались ограбить. Злоумышленник лишил жизни жертву, а затем расчленил ее по кусочкам, а их спрятал.

Благодаря современным методикам поиска улик удалось установить личность возможного подозреваемого. Им оказался капитан милиции. Однако эта версия еще проверяется, поэтому никаких официальных заявлений сделано не было.

Ранее стало известно о смерти актера из «Игры престолов». 36-летняя звезда страдала от редкого заболевания.