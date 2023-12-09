Пятый человек в мире умер после заражения редким вирусом от голубя

В Австралии двухлетняя девочка умерла из-за болезни Ньюкасла. Врачи полагают, что заражение вирусом произошло от фекалий или другой биологической жидкости обычного голубя.

Подробности происшествия сообщает Daily Mail.

По информации издания, девочку госпитализировали после того, как на протяжении трех недель она страдала от симптомов простуды, тошноты и рвоты. При этом ребенок не путешествовал, не контактировал с больными. Спустя время к симптомам добавились эпилептические припадки.

В анамнезе пациентки была лейкемия. Шесть недель назад она закончила второй курс химиотерапии.

Девочке давали противовирусные препараты, антибиотики и сосудосуживающие средства, но они не помогали. Через месяц после госпитализации девочка умерла.

Она стала пятой жертвой вируса APMV-1. До этого 4 случая зарегистрировали в США, Нидерландах, Франции и Китае. Всего в мире было выявлено 485 случаев болезни.

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