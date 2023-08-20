Пьяная пассажирка самолета выдвинула одно требование, из-за которого попала в тюрьму

В Великобритании пассажирка Джессика Хорн устроила дебош в самолете после того, как ей не разрешили покурить там вейп. Она так сильно этого хотела, что набросилась на нескольких человек и попала в тюрьму.

Все произошло в самолете Ryanair. Женщина была не одна, а с ребенком. Они направлялись с острова Фуэртевентура в Манчестер. До вылета она выпила спиртные напитки, а после кричала о том, что хочет курить вейп. Члены экипажа сказали, что существует запрет на курение, что ее еще больше разозлило. Отмечается, что пассажирка выкрикивала расистские оскорбления в адрес одного сотрудника и домогалась другого.

Полицейские прибыли в аэропорт, чтобы арестовать дебоширку. Но она не стала сдаваться, а расцарапала одному из них лицо, а на другого плюнула. Очевидцы сообщают, что женщина была очень пьяна, она даже не смогла обуться.

В итоге Джессика предстала перед судом. Ее приговорили к 18 месяцам заключения с отсрочкой на два года. Кроме того, ей назначили принудительный курс лечения от алкогольной зависимости.