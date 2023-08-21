Проверь себя: тип покупателей, которых терпеть не могут продавцы

Стало известно, каких именно покупателей больше всего ненавидят сотрудники супермаркетов и даже самых маленьких магазинов. Это не пьяные граждане или те, кто выгребает мелочь вместо купюр, а другие люди.

Работники стараются быть вежливыми со всеми покупателями, но больше всего не любят тех, кто забегает за товарами прямо перед закрытием магазина. Многие думают, что у них есть 10 минут и этого хватит, но в итоге задерживают весь персонал, который занят другими делами в конце рабочего дня.

В это время сотрудникам магазинов необходимо срочно посчитать выручку, подбивать недостающие суммы, проводить влажную уборку и проверять ценники на следующий день. А в это время в магазине мимо рядов с товарами вальяжно гуляют те, кого в итоге будут обслуживать, стиснув зубы.

Бывает, что покупатели берут одну вещь или совсем ничего. По мнению автора Дзен-канала «Тихон Смирнов», если даже вам очень надо зайти в магазин прямо перед закрытием, то лучше быстро схватить нужные товары и направиться к кассе. Подумайте не только о себе, но и о тех, кому придется задержаться после тяжелой смены.