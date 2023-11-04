«Просто до слез»: сотни человек сутками стоят у Большого театра, чтобы попасть на «Щелкунчика»

Вечером 3 ноября у Большого театра в Москве заметили огромную очередь из ценителей искусства. Так, несколько сотен человек ждут открытия продажи билетов на предновогодние представления балета «Щелкунчик». Об этом сообщает Фонтанка.

Причем продаваться сначала будут не сами билеты, а браслеты, которые уже дают право на покупку билетов. Некоторые люди ждут своей очереди по 12 часов. За порядком наблюдают полицейские, кто-то из них даже вооружен. Раздавать заветные браслеты начали лишь после полуночи.

Корреспондентам РЕН ТВ удалось получить комментарии от некоторых участников этого театрального «марафона».

«Главная драма разворачивается за переделами театра – чем дальше от входа в кассы, тем меньше шансов получить билет. Повезло или нет – спустя долгие часы ожидания люди узнают в последний момент», – поделился мужчина.

При этом места в очереди, браслеты и билеты продают перекупщики. Некоторые люди, представившись волонтерами театра, даже пытались составлять свои списки. Однако они сразу же исчезли, как только приехали правоохранители.

«Здесь была тетрадочка, которую организовала эта женщина, и они какими-то числами, приезжали сюда, отмечались и списывались. Ну сегодня, благодаря полиции, все эти, было три тетрадочки, три тетрадочки аннулировали, и стала живая очередь», – рассказывает другая свидетельница происходящего.

Позже выяснилось, что места в живой очереди один человек мог продать сразу нескольким покупателям.

«Это просто до слез, ты стоишь сутки, чтобы увидеть, как перед тобой перекупщик продает этим билеты. Это реально расстройство», – подчеркнула еще одна женщина.

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