Съели все, что было на столе: невеста рассказала, как незнакомцы испортили ей свадьбу

Жительница Малайзии пожаловалась на непрошенных гостей на своей свадьбе. Девушка заявила, что на праздник пришли незнакомцы и съели всю еду. Об этом сообщает Mothership.

«Нам показалось странным, что пожилых женщину и мужчину, которых никто не узнал, посадили за один стол с нами», – рассказали гости.

Невеста отметила, что то же самое случилось и с ее подругой. Девушка убеждена, что так поступают люди, у которых не хватает денег на еду.

«Если у вас нет денег на еду, скажите мне. Я могу угостить вас или пожертвовать вам деньги. Приходить без приглашения – это так бесстыдно», – заключила она.

Более того, в Сети появился снимок, на котором можно увидеть мужчину, выдавшего себя за друга невесты. Пользователи узнали этого человека и раскрыли, что он часто ходит на чужие свадьбы ради еды.

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