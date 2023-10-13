Приклеила фаллоимитатор: в Екатеринбурге женщина придумала изощренный способ мести мужу

В Екатеринбурге женщина придумала изощренный способ мести мужу, об этом сообщает портал E1.RU.

Жители Екатеринбурга увидели во дворе необычный арт-объект — автомобиль с приклеенным на лобовом стекле фаллоимитатором, обвязанным цепью. Рядом с инсталляцией лежала записка. Как выяснилось позже, на такой необычный шаг мести решилась бывшая жена бизнесмена, который ей изменял.

В записке было написано, что мужчина упустил жену, двоих детей и собаку безвозвратно. А «подарок» предназначается для новой возлюбленной изменщика.

Владелец автомобиля рассказал журналистам, что бывшая супруга преследует его. Отвечать ей он не собирается.

«Человек хотел меня опозорить, скомпрометировать. Она меня преследует, следит в соцсетях, это не первый инцидент. Заявления в полицию я не подавал, я не такой человек, чтобы решать личные проблемы через правоохранительные органы», — рассказал он.

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