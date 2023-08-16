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05:00, 16 августа 2023
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Этот яд есть в каждом доме: от чего умерли отец и сын, чьи мумии нашли в Екатеринбурге

Этот яд есть в каждом доме: от чего умерли отец и сын, чьи мумии нашли в Екатеринбурге

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По предварительной причине жители Петербурга, найденные в квартире в виде мумий, умерли от злоупотребления алкоголем.

«Экспертиза еще продолжается, но, исходя из того, что увидели следователи, наиболее вероятная версия – это смерть от отравления алкоголем или его суррогатом. Последнее время они сильно выпивали и не выходили из дома», – рассказал источник, близкий к силовым структурам.

Квартира была заперта изнутри, следов крови или насилия на телах не обнаружили. 90-летний мужчина был лежачим, а его 50-летний сын имел проблемы с психическим здоровьем. Они почти не контактировали с родственниками и соседями, поэтому их исчезновение прошло незаметно.

В пресс-службе СК передают, что следов распития алкоголя при осмотре места происшествия не обнаружили. Окончательный вывод должна поставить гистологическая экспертиза. Стоит отметить, что по прошествии нескольких лет изменения в тканях мертвого тела бывают такими сильными, что установить точную причину смерти не всегда удается.

Ранее мы писали, что в Бурятии двухмесячный малыш погиб на прогулке с 19-летним отцом.

Источник:E1.ru
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#смерть
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