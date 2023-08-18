Позвонил в дверь и закрыл глазок рукой: россиянин зарезал тетю из-за дачи

В Москве состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвиняли в убийстве тети. Он расправился с родственницей после того, как та подала в суд с требованием ограничить права пользования дачей в Подмосковье – у обоих были равные права на участок.

Это не понравилось племяннику, и утром 13 января он пришел к ней в квартиру на 16-м этаже. Мужчина закрыл глазок двери рукой, позвонил, а когда тетя открыла, набросился с ножом.

Он тщательно продумывал детали преступления: оставил дома телефон, купил в магазине за наличные перчатки и нож, а также балаклаву. Родственник нанес жертве 23 удара ножом.

Вскоре его задержали. За преступление суд назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.