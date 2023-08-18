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05:00, 18 августа 2023
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Позвонил в дверь и закрыл глазок рукой: россиянин зарезал тетю из-за дачи

Позвонил в дверь и закрыл глазок рукой: россиянин зарезал тетю из-за дачи

© Freepik

В Москве состоялся суд над 34-летним мужчиной, которого обвиняли в убийстве тети. Он расправился с родственницей после того, как та подала в суд с требованием ограничить права пользования дачей в Подмосковье – у обоих были равные права на участок.

Это не понравилось племяннику, и утром 13 января он пришел к ней в квартиру на 16-м этаже. Мужчина закрыл глазок двери рукой, позвонил, а когда тетя открыла, набросился с ножом.

Он тщательно продумывал детали преступления: оставил дома телефон, купил в магазине за наличные перчатки и нож, а также балаклаву. Родственник нанес жертве 23 удара ножом.

Вскоре его задержали. За преступление суд назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Источник фото:Freepik
Источник:НТВ
Тег:
#происшествие
Редакция

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