Пожилую учительницу музыки обвинили в изнасиловании ученицы

В Канаде бывшая ученица обвинила в изнасиловании преподавателя музыки. Это произошло 20 лет назад, но женщина решила рассказать обо всем только сейчас. Об этом пишет CTV News.

Все случилось в провинции Новая Шотландия. 27-летняя бывшая воспитанница школы обвинила 65-летнюю учительницу в домогательствах. Она сообщила, что 20 лет назад преподаватель приставала к ней, когда та выступала в школьном оркестре.

По словам пострадавшей, инциденты происходили во время домашних уроков. Женщина не только учила девочку, но и вступала с ней в сексуальную связь. Теперь следователи ищут других учеников, которые могли пострадать от действий преподавателя.

Отмечается, что правоохранители задержали Лорну Элейн Летчер, но позже освободили ее. Сейчас она находится под домашним арестом, а дело будут рассматривать в суде только в конце октября.

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