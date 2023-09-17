Пожилой мужчина попытался похитить ребенка прямо в торговом центре

В одном из магазинов в Манчестере произошел неприятный случай. Пожилой мужчина схватил трехлетнего ребенка и попытался похитить.

Как пишет LBC, мать с двумя детьми отправились в торговый центр за покупками. Во время расчета у кассы, двое ее сыновей, семилетний и трехлетний, стояли рядом с ней. Внезапно пенсионер подошел к одному из мальчиков и грубо схватил его, пытаясь увести.

Однако семилетний мальчик успел схватить брата за ногу и закричал. Полиция арестовала злоумышленника.

Похитителем оказался 60-летний местный житель. За попытку похищения суд приговорил его лишению свободы — три года и два месяца.

Ранее мы писали, что пенсионерка таинственно исчезла из города после продажи квартиры.