18:00, 17 сентября 2023
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Пожилой мужчина попытался похитить ребенка прямо в торговом центре
freepik
В одном из магазинов в Манчестере произошел неприятный случай. Пожилой мужчина схватил трехлетнего ребенка и попытался похитить.
Как пишет LBC, мать с двумя детьми отправились в торговый центр за покупками. Во время расчета у кассы, двое ее сыновей, семилетний и трехлетний, стояли рядом с ней. Внезапно пенсионер подошел к одному из мальчиков и грубо схватил его, пытаясь увести.
Однако семилетний мальчик успел схватить брата за ногу и закричал. Полиция арестовала злоумышленника.
Похитителем оказался 60-летний местный житель. За попытку похищения суд приговорил его лишению свободы — три года и два месяца.
Ранее мы писали, что пенсионерка таинственно исчезла из города после продажи квартиры.