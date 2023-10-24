Повисла вниз головой: женщину с ребенком в коляске зажало в неисправном лифте

В Нижнем Тагиле Свердловской области женщина с маленьким ребенком застряла в неисправном лифте, свесившись вниз головой из открытых дверей. В таком положении пленница провела около получаса. Все это время ребенок находился в кабине в перевернутой коляске.

По данным Telegram-канала «Инцидент Нижний Тагил», молодая мама завезла коляску с ребенком в кабину лифта, а когда стала входить сама, лифт поехал вверх с открытыми дверями. В итоге женщина оказалась зажата между первым и вторым этажом.

Вызванные соседями спасатели приехали только через 35 минут. В результате женщина получила травмы. Медики диагностировали у нее множественные переломы и вывихи. Ребенок не пострадал.

Как рассказали жильцы дома, лифт долгое время находился в неисправном состоянии.

Ранее мы писали, что с октября в России вступили в силу новые правила по оплате коммунальных услуг. Поправки в Гражданский кодекс касаются общего имущества собственников.