Посетители кладбища нашли труп пожилой женщины

В Челябинской области на территории кладбища нашли труп пожилой женщины. В силовых структурах рассказали, что она могла покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, все произошло в поселке Шахты. Тело пенсионерки нашли посетители местного кладбища. Они вызвали сотрудников спецслужбы, которые приехали на место. Отмечается, что следов криминала не обнаружено.

«По предварительным данным, женщина покончила с собой», — пояснил источник.

Сообщается, что жительнице было 79 лет. На данный момент выясняются причины такого поступка женщины. Журналисты связались с пресс-службой СКР по региону. Там рассказали, что данных о криминальной составляющей нет, организована проверка.

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