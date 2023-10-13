Порноактриса пожаловалась в полицию на обман, но сама нарвалась на статью, об этом сообщает mk.ru.

Девушка пожаловалась полицейским на невыплаченный гонорар за съемки эротического фильма. По словам правоохранителей, 12 октября в ОМВД по Хорошевскому району Москвы обратилась 25-летняя уроженка Башкортостана. Она рассказала, что мужчины, которые занимались съемками фильма, так и не заплатили ей.

Полицейские прибыли на место съемок и обнаружили там подельников женщины. В итоге их задержали, а камеры были изъяты. Теперь женщине, обратившейся в полицию, грозит наказание за распространение порноматериалов.

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