Попытка найти возлюбленную в 52 года обернулась для мужчины нервным срывом и госпитализацией

Общение на сайте знакомств закончилось для жителя дагестанского Хасавюрта госпитализацией. Мужчина угодил в больницу с нервным срывом из-за подруги, которая решила сыграть на его чувствах, передает Telegram-канал Mash Gor.

Житель республики зарегистрировался на сайте знакомств, чтобы найти подругу для серьезных отношений. Ему повстречалась одна женщина, с которой завязалось общение посредством видеозвонков. В один из вечером новая знакомая призналась, что якобы находится в опасности.

Мужчина, обеспокоенный судьбой подруги, позвонил в МЧС. А позже ему и самому потребовалась помощь — на фоне этой ситуации произошел нервный срыв. Жителя Дагестана доставили в больницу. Сейчас он пребывает в тяжелом состоянии.

Женщина, которая якобы находилась в опасности, соврала об этом. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют, зачем она пошла на обман.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса десятилетнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд. Деньги по какой-то причине не списывались с карты школьницы.