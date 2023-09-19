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04:00, 19 сентября 2023
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Поликлиники работают допоздна: что происходит в России из-за вспышек ОРВИ

Поликлиники работают допоздна: что происходит в России из-за вспышек ОРВИ

© Freepik

В России начала бушевать эпидемия ОРВИ. В группе риска — школьники, сообщает mk.ru.

По данным журналистов, из-за вспышек заболевания ОРВИ, гриппа и ковида на Алтае шесть школ ушли на карантин. Еще 328 классов ушли на дистанционное обучение. Похожая ситуация и в Тюменской области — там тоже на карантин закрыли несколько школ.

17 классов отправили на карантин в Екатеринбурге, 5 в Оренбурге. А вот в Калужской области ситуация хуже — заболеваемость ОРВИ там выросла на 11,4%. В Москве закрытых или переведенных на дистанционное обучение школ пока нет. Но для профилактики заболеваемости в столице продлили время работы поликлиник до 20:00, в том числе и в выходные.

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Источник фото:Freepik
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#болезнь
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