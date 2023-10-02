Подросток оказался под окнами многоэтажки с переломанными ногами из-за слишком громкой музыки

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице после встречи с одноклассником. Его нашли лежащим с переломанными ногами под окнами многоэтажки.

Как стало известно, первокурсник колледжа пришел к своему другу в гости, чтобы весело провести время. На тот момент как раз была свободна квартира, так как все взрослые уехали на дачу. Парни устроили позднюю вечеринку и включили музыку на полную громкость, что не понравилось другим жильцам.

Недовольные соседи вызвали полицию, и когда приехавшие правоохранители стали стучать в квартиру, один из подростков настолько испугался, что сам не заметил, как полетел из окна на втором этаже. Предварительно, он сидел на подоконнике и от неожиданно дернулся, потеряв равновесие.

В больницу мальчика доставили с многочисленными травмами и переломами конечностей. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Волгограде инструктор по стрельбе домогался несовершеннолетней в тире.

Источник: Фонтанка.