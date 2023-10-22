СЛУЧИЛОСЬ
19:00, 22 октября 2023
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Подросток 12 раз выстрелил в товарища из-за дорогого вейпа

freepik

freepik

© freepik

В Санкт-Петербурге 15-летний студент одного из колледжей города был задержан после того, как 12 раз выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнего товарища.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной нападения стал отказ школьника отдать свою дорогостоящую электронную сигарету. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Гражданский проспект».

Пострадавший подросток получил несколько травм, включая ушибы и ссадины. 15-летний мальчик был задержан сотрудниками полиции, и он признал свою вину в произошедшем.

В настоящее время в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое с применением оружия, что может повлечь за собой лишение свободы.

Ранее мы писали, что в столице России появился назальный мошенник, который усыпил жертву каплями для носа.

Источник фото:freepik
Теги:
#Врач
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#травма
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