Подросток 12 раз выстрелил в товарища из-за дорогого вейпа

В Санкт-Петербурге 15-летний студент одного из колледжей города был задержан после того, как 12 раз выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнего товарища.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной нападения стал отказ школьника отдать свою дорогостоящую электронную сигарету. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Гражданский проспект».

Пострадавший подросток получил несколько травм, включая ушибы и ссадины. 15-летний мальчик был задержан сотрудниками полиции, и он признал свою вину в произошедшем.

В настоящее время в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое с применением оружия, что может повлечь за собой лишение свободы.

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