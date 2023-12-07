Подозреваемого в убийстве подростка мигранта отпустили на свободу

Подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске избежал наказания, об этом сообщает Ura.ru.

Калининский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении подозреваемого Махмасаида Азизова. Напомним, изначально мужчину подозревали в причастности к убийству 17-летнего школьника у ТРК «Космос» в Челябинске. Однако позже следователи установили, что мужчина не причастен к инциденту.

При этом СК доказал причастность Азизова к другому преступлению — грабежу. Впрочем, и это дело удалось закрыть из-за примирения сторон.

«Потерпевший простил Азизова. Стороны смогли договориться. Уголовное дело по факту грабежа в отношении Азизова прекращено», — сообщили в пресс-службе суда.

Тем не менее, Азизова признали виновным в совершенном преступлении — в сведениях о его судимости будет стоять отметка о привлечении к уголовной ответственности.

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