Победившая рак мать двоих детей погибла на улице при странных обстоятельствах

40-летнюю женщину нашли мертвой в Кунгуре. Об этом сообщает 59.ru.

Погибшей оказалась Юлия Подосенова. Она долгое время боролась с острым лейкозом и смогла победить рак. Два года назад медики нашли донора костного мозга, клетки которого подошли ей на 99%, что является большой редкостью.

Юлия в скором времени вернулась к обычной жизни, а этой весной она увиделась в столице со своим донором. Встреча стала основой для двух документальных фильмов, один из которых готовят к эфиру на Общественном телевидении России.

Однако 23 октября женщина пропала. Юлия вышла из дома рано утром и не вернулась. Ее родственники сразу обратились за помощью к стражам правопорядка и поисковикам. 24 октября тело женщины нашли у подножия стелы на въезде в Кунгур. У Юлии осталось двое детей.

На данный момент полиция проводит проверку. Сообщается, что женщина могла погибнуть от переохлаждения. Члены семьи до сих пор не могут смириться с ее смертью.

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