Пламя охватило волосы и шею: 93-летняя старушка загорелась после попытки закурить

В Австралии 93-летняя женщина случайно загорелась, когда решила покурить сигарету. Все произошло на автобусной остановке.

Недалеко от места происшествия работала медсестра, которая быстро прибежала на помощь. По ее словам, пламя охватило волосы и тело пенсионерки. Очевидцы успели потушить огонь, но у пострадавшей были сильные ожоги.

Старушку отвезли в больницу, но врачи уже не смогли ничего сделать. От полученных травм женщина скончалась.

СМИ пишут, что по факту случившегося проводится проверка. Полицейские склоняются к версии, что возгорание произошло из-за легковоспламеняющейся одежды, которая была на австралийке в тот момент.

Ранее в Сети появилось видео с горящим мужчиной в московском кафе: в огне была половина тела.