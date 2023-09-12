Перепутала с витаминами: женщина случайно проглотила наушник и запила его водой

Американка перепутала наушник с витаминами и случайно его проглотила. Все произошло, когда она увлеченно беседовала с подругой по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.

52-летняя жительница Юты вытащила один наушник AirPod, а в руках держала витамины. В какой-то момент она сама не заметила, как потянула ко рту наушник, проглотила его и запила водой.

Женщина поняла, что натворила и побежала за медицинской помощью. Она почувствовала, будто наушник застрял у нее в горле. Врач осмотрел пациентку и успокоил ее. Он посоветовал просто дождаться, когда наушник выйдет естественным путем.

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