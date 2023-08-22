Пенсионерку атаковали нижним бельем на концерте популярного комика

На концерте известного комика произошел инцидент, который вызвал споры в Сети. Во время выступления 27-летнего тиктокера Мэтта Райфа в одну из его зрительниц полетело нижнее белье. Оно угодило в 85-летнюю пенсионерку.

Очевидцы рассказали, что в пожилую зрительницу прилетел бюстгальтер. Это произошло, когда она пофлиртовала с комиком во время концерта в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США). Она прилетела специально ради парня из Флориды.

«В нее бросили лифчиком. Зачем кому-то бросать что-то в пожилого человека, которому досталось все внимание шоумена?» — негодует очевидец.

По словам присутствующего на концерте, в тот момент дочь женщины с отвращением взяла нижнее белье и бросила к ногам артиста. Отмечается, что бюстгальтер был с посланием, там был указан ник девушки в соцсетях и номер комнаты в отеле, в котором она остановилась.