СЛУЧИЛОСЬ
07:00, 17 сентября 2023
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Пенсионерка продала квартиру и таинственно исчезла из родного города

Пенсионерка продала квартиру и таинственно исчезла из родного города

© Stable Diffusion

Сотрудники правоохранительных органов завершили поиски пенсионерки, которая пропала в Екатеринбурге. Оказалось, что с пожилой женщиной все в порядке. Она продала квартиру и уехала из родного города по собственному желанию, передает E1.ru.

Стражи порядка разыскали екатеринбурженку через пару часов после появления в Сети сообщения о ее исчезновении. Они пообщались с женщиной и выяснили, что противоправных действий в ее отношении совершено не было.

По данным СМИ, на переезд екатеринбурженки и продажу квартиры повялили личные обстоятельства. У женщины умер второй сын. В городе ее больше ничего не удерживало. А бывшей жене своего сына она ничего не сообщила потому, что не хотела больше поддерживать с ней связь.

Ранее в Челябинске мужчина сбежал из больницы. Узнавшие о случившемся родственники нашли пациента и избили его.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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