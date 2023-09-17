Пенсионерка продала квартиру и таинственно исчезла из родного города

Сотрудники правоохранительных органов завершили поиски пенсионерки, которая пропала в Екатеринбурге. Оказалось, что с пожилой женщиной все в порядке. Она продала квартиру и уехала из родного города по собственному желанию, передает E1.ru.

Стражи порядка разыскали екатеринбурженку через пару часов после появления в Сети сообщения о ее исчезновении. Они пообщались с женщиной и выяснили, что противоправных действий в ее отношении совершено не было.

По данным СМИ, на переезд екатеринбурженки и продажу квартиры повялили личные обстоятельства. У женщины умер второй сын. В городе ее больше ничего не удерживало. А бывшей жене своего сына она ничего не сообщила потому, что не хотела больше поддерживать с ней связь.

Ранее в Челябинске мужчина сбежал из больницы. Узнавшие о случившемся родственники нашли пациента и избили его.