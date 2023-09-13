Пассажиры аплодировали: пара занялась сексом в туалете самолета

Пара занялась сексом в туалете самолета. Мужчина и женщина долго не выходили из кабинки – пассажиры стали жаловаться проводнику.

Все произошло в самолете, летевшем из Англии на Ибицу. Стюард был вынужден принять меры – пассажиры говорили, что туалет долго занят.

Он вскрыл дверь, и все увидели занимающихся сексом мужчину и женщину. Влюбленные не прервались, мужчина только закрыл рукой дверь.

Пассажиры стали им аплодировать, сообщает Telegram-канал Shot. Бортпроводник был смущен: он закрыл лицо руками и отошел.

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