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16:00, 13 сентября 2023
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Пассажиры аплодировали: пара занялась сексом в туалете самолета

Пассажиры аплодировали: пара занялась сексом в туалете самолета

© Freepik

Пара занялась сексом в туалете самолета. Мужчина и женщина долго не выходили из кабинки – пассажиры стали жаловаться проводнику.

Все произошло в самолете, летевшем из Англии на Ибицу. Стюард был вынужден принять меры – пассажиры говорили, что туалет долго занят.

Он вскрыл дверь, и все увидели занимающихся сексом мужчину и женщину. Влюбленные не прервались, мужчина только закрыл рукой дверь.

Пассажиры стали им аплодировать, сообщает Telegram-канал Shot. Бортпроводник был смущен: он закрыл лицо руками и отошел.

Ранее психолог Сергей Розанов рассказывал, почему мужчине и женщине полезно спать в разных комнатах. По мнению специалиста, это обеспечивает лучшее качество сна.

Источник фото:Freepik
Тег:
#секс
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