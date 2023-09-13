16:00, 13 сентября 2023
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Пассажиры аплодировали: пара занялась сексом в туалете самолета
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Пара занялась сексом в туалете самолета. Мужчина и женщина долго не выходили из кабинки – пассажиры стали жаловаться проводнику.
Все произошло в самолете, летевшем из Англии на Ибицу. Стюард был вынужден принять меры – пассажиры говорили, что туалет долго занят.
Он вскрыл дверь, и все увидели занимающихся сексом мужчину и женщину. Влюбленные не прервались, мужчина только закрыл рукой дверь.
Пассажиры стали им аплодировать, сообщает Telegram-канал Shot. Бортпроводник был смущен: он закрыл лицо руками и отошел.
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