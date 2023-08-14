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20:00, 14 августа 2023
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Отмечали выходные: двое россиян связали и сожгли знакомого

Отмечали выходные: двое россиян связали и сожгли знакомого

© Freepik

В Нижневартовске трое мужчин встретились, чтобы отметить наступление выходных. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией.

Все произошло в поселке Дивный, в лесу, недалеко от магазина. Неоднократно судимые мужчины начали избивать приятеля, но на этом не остановились.

Они связали и подожгли мужчину. Жертвой стал 38-летний приятель. Он скончался от полученных травм.

Известно, что 31-летний и 35-летний злоумышленники ранее были судимы. Самый молодой участник той встречи освободился из тюрьмы в июне 2020 года – его выпустили условно-досрочно. Его 35-летний друг работал строителем, но до этого привлекался к ответственности. Оба были осуждены по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Теги:
#происшествие
,
#смерть
Редакция

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